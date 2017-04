Real Madrid vs Sporting Gijón: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs Sporting Gijón: EN VIVO EN DIRECTO. Sporting Gijón busca dar la sorpresa este sábado ante el líder para aferrarse a una de sus últimas oportunidades para evitar el descenso de categoría, y encara el reto más difícil, ganar a un Real Madrid lanzado en su moral tras conquistar el Allianz Arena, pero que jugará con su segunda unidad. (9:15 am. / DirecTV).



El Real Madrid repetirá en El Molinón el experimento que tan bien le salió en terrenos como Ipurúa o Butarque. Es la hora de la segunda línea, jugadores que responden a la perfección a las rotaciones de Zinedine Zidane y que en El Molinón, sin la BBC, volverán a tener su oportunidad en un encuentro incómodo en mitad de la eliminatoria europea ante el Bayern Múnich.



Del empate en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, con enfado por dejar escapar en los últimos minutos el triunfo por un exceso de confianza, Real Madrid pasó a la alegría por el pinchazo del Barcelona en La Rosaleda, que deja más cerca la Liga, y la euforia tras su exhibición futbolística en la segunda mitad en Múnich, remontando con carácter tras saber sufrir.



Calma los ánimos Zinedine Zidane, orgulloso de sus jugadores pero consciente de que aún no han ganado ningún título grande. En Gijón repetirá su idea con rotaciones. Kiko Casilla releva a Keylor Navas en la portería y está con lo justo en defensa por las lesiones de Pepe y Raphael Varane, la sanción de Dani Carvajal y el estado de Nacho Fernández. Está apercibido de sanción y, sin centrales, sería un riesgo jugar en Gijón.



En principio Casemiro cambiará su posición y será el experimento. El canterano Tejero tiene opciones de titularidad si descansa Marcelo aunque también puede jugar como central. Si fuese lateral derecho, Danilo sería el izquierdo.



El centro del campo puede tener cara nueva con Mateo Kovacic, Isco Alarcón y Marco Asensio. Y el tridente ofensivo cambia sin la BBC. Con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en casa, con la mente puesta únicamente en el Bayern, la preocupación recae sobre Gareth Bale, de nuevo lesionado en un sóleo, su punto débil. Su sitio lo ocupará Lucas Vázquez, con James Rodríguez y Álvaro Morata con opciones de titularidad. El Real Madrid encadena 53 partidos marcando. Si lo hace en El Molinón superará su récord y alcanzará 26 consecutivos anotando lejos del Santiago Bernabéu.





Mientras, el Sporting lucha a la desesperada por evitar el descenso que, antes de la disputa de esta jornada, está a cinco puntos que son los que le saca el Leganés. Su entrenador, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha recuperado jugadores, pero como en él es habitual ha ocultado sus planes con entrenamientos a puerta cerrada por lo que no se descarta alguna sorpresa en la alineación inicial como ya hiciera, con un mal resultado, la pasada jornada en San Sebastián.



Jugadores como Canella, Mikel Vesga, Carmona o Moi Gómez podrían volver al equipo tras no haber jugado en Anoeta, así como el delantero Duje Cop, recuperado de las molestias que le dejaron fuera de la convocatoria en las dos últimas jornadas.



Rubi también tiene bastantes bajas ya que no podrá contar con Burgui, Douglas, Traoré y Juan Rodríguez mientras que Nacho Cases entra en la convocatoria, pero sin estar totalmente recuperado del pisotón que sufrió en el partido ante el Málaga.



La principal duda se centra en quién será el sustituto de Burgui que, al no poder jugar ante el Real Madrid ya que el equipo de la capital incluyó una cláusula que lo impide en el contrato de cesión, aprovechó para forzar la quinta tarjeta amarilla en San Sebastián y así poder cumplir la sanción en este partido. Las alternativas son varias: Moi Gómez, Víctor Rodríguez o Isma López pueden jugar en esa posición, aunque Rubi está utilizando al primero más en el centro del campo y apenas cuenta con los otros dos.





La visita del Real Madrid siempre levanta mucha expectación y en esta ocasión no va a ser menos, aunque al coincidir en plenas vacaciones de Semana Santa es probable que El Molinón no se vaya a llenar como en ocasiones anteriores, ya que además los abonados tienen que pagar un suplemento.



Alineaciones probables:



Sporting Gijón: Cuéllar, Lillo, Jorge Meré, Amorebieta, Canella, Mikel Vesga, Xavi Torres, Carmona, Sergio Álvarez, Moi Gómez y Cop.



Real Madrid: Casilla; Tejero, Casemiro, Sergio Ramos, Danilo; Kovacic, Isco, Marco Asensio; Lucas Vázquez, James y Morata.