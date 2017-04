Real Madrid vs Valencia: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Liga Santander

Real Madrid vs Valencia: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro blanco se vuelve a encontrar con su hinchada este sábado, cuando enfrente al Valencia por la fecha 35 de la Liga Santander. Los de Zinedine Zidane están obligados a ganar si no quieren perder a Barcelona, líder del torneo doméstico por diferencia de goles, aunque los madridistas tienen un partido menos.



El Real Madrid vs Valencia significará el regreso de los habituales titulares al once inicial, quienes descansaron en la anterior jornada ante Deportivo La Coruña. En aquel duelo, el 'equipo b' aplastó por 6-2 con doblete de James Rodríguez.



Este sábado vuelven en Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Casemiro, Modric, Kroos, Cristiano Ronaldo y Benzema. Isco y Asensio pelean por un puesto tras demostrar que son los jugadores en mejor momento de toda la plantilla. Nacho podría ir en lugar de Marcelo, que descansaría ante Valencia.



Real Madrid regresará al Santiago Bernabéu tras la dura derrota en el último minuto ante Barcelona, donde Lionel Messi marcó un doblete y llevó a los culés a la punta de la Liga Santander. A partir de ahora, todos los partido en adelante serán finales para los blancos.





Valencia, por su parte, enfrentará al Real Madrid sin presión, tras haber asegurado la permanencia y no tener opciones de luchar por las plazas europeas, por lo que el principal objetivo es ofrecer una buena imagen tras las dos derrotas consecutivas con las que llega a este encuentro por Liga Santander.



Valencia llega a este partido con la significativa baja del delantero italiano Simone Zaza, así como la del lateral portugués Joao Cancelo, ambos sancionados por acumulación de tarjetas. A estas ausencias se ha unido a última hora la del centrocampista argentino Enzo Pérez, quien con problemas en los isquitibiales ha quedado fuera de la convocatoria.



La baja de Zaza, autor de cinco goles desde su llegada al Valencia en el mercado invernal y que ya le marcó un gol al Real Madrid en el partido de la primera vuelta en Mestalla, será cubierta por Santi Mina.



Alineaciones probables



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos; Isco o Marco Asensio, Cristiano Ronaldo, Benzema.



Valencia: Alves; Montoya, Garay, Mangala, Lato, Parejo, Carlos Soler, Orellana, Nani, Munir, Santi Mina.