Real Madrid vs. Villarreal: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs. Villarreal: EN VIVO EN DIRECTO. Villarreal y Real Madrid se miden en el estadio de La Cerámica en un partido en el que el equipo local se centrará en la Liga Santander tras su eliminación europea, mientras que el líder no debe fallar tras la derrota del miércoles en Mestalla, para no desperdiciar su ventaja en la clasificación (2:45 p.m.).



El objetivo de los locales es regresar a Europa al final de este campeonato y el del equipo madrileño volver a distanciarse de sus perseguidores con el colchón que supone la posibilidad de sumar en el partido todavía pendiente, el que debe jugar en Vigo ante el Celta.



Para el Villarreal es fundamental recuperar la confianza de su afición, ya que el equipo ha reflejado su irregularidad con los últimos resultados y prueba de ello es que viene de caer con estrépito en Europa ante el Roma, pero fue capaz de ganar en Anoeta a la Real Sociedad, un rival que le precede en la tabla.



Esa confianza volverá si el equipo de Fran Escribá es capaz de ganar al Real Madrid, por lo que el triunfo sería uno de los de más peso de la temporada y para lo que tendrían que aprovecharse de los errores del rival.



Una de las claves del encuentro será el cansancio, que en el caso del Villarreal puede no ser tan alto como en el rival, ya que la práctica totalidad de sus titulares no jugaron este jueves en Roma al estar la eliminatoria europea decidida desde el encuentro de ida.



Finalmente, Nicola Sansone, con molestias en el sóleo, no ha podido llegar al encuentro, para el que también se ha caído a última hora el defensa José Ángel, con molestias físicas. Por ello, en principio el equipo estará formado por Sergio Asenjo como portero, con una línea defensiva con Mario Gaspar, Mateo Musacchio, Víctor Ruiz y Jaume Costa y con Bruno Soriano y Manu Trigueros como pivotes. En las bandas estarán Jonathan Dos Santos y Samu Castillejo y en la delantera, al no estar Sansone, jugarán Cédric Bakambu y Adrián López.



Mientras, el Real Madrid visita al Villarreal obligado a reaccionar tras su segunda derrota liguera, desaprovechando la primera de las dos 'bolas extras' que tenía para dar un golpe al pulso por la Liga Santander en Mestalla. Diez minutos para el olvido con dos tantos encajados, empujaron a la derrota a un equipo víctimas de sus errores y con falta de concentración para Zinedine Zidane pero no para su capitán Sergio Ramos.



Pero Mestalla ya es pasado para la plantilla madridista que marca el objetivo de reaccionar con autoridad en el Estadio de la Cerámica y mantenerse firme en el liderato. Para ello los retoques de Zidane al once devolverán a la titularidad tras dos apariciones posteriores a su lesión, al galés Gareth Bale en un terreno especial para él. En la casa del Villarreal debutó con el Real Madrid y marcó un 14 de septiembre de 2013.



La BBC volverá a juntarse de inicio tres meses y medio después. Buscará goles que inscribirían el nombre de Zinedine Zidane en un nuevo registro. Tras el de 40 partidos invicto, si el Real Madrid marca igualará un récord del Barcelona, que entre 1941 y 1944 marcó en 44 partidos oficiales de forma consecutiva.



En la otra portería el técnico francés no alimenta las dudas y realizó un apoyo público al costarricense Keylor Navas. El segundo tanto de Mestalla desató un nuevo debate público con el interés de la directiva madridista de firmar un nuevo portero para la próxima temporada de trasfondo. Zidane lo necesita enchufado y mantiene su plena confianza en él.





Para la defensa busca un sustituto al lesionado Raphael Varane. Llega el momento de Pepe, quien ha aparecido dos ocasiones desde su lesión muscular con la que inició el 2017, y al que se le presenta la oportunidad de recuperar su rol y ganarse la renovación en el campo. En el lateral izquierdo todo indica a que Marcelo podrá jugar tras acabar con molestias ante el Valencia. Si Zidane decide no correr riesgos, sería Nacho Fernández el elegido.



Isco Alarcón, que pasó de ser clave en las dos últimas victorias ligueras a no aparecer ni un minuto en Mestalla, tiene firmes opciones de volver a la titularidad en el centro del campo. Zidane tendría que dar descanso a uno de los tres fijos en un momento en el que jugar de inicio comienza a ser muy caro en el Real Madrid.



Alineaciones probables:



Villarreal: Asenjo, Mario, Musacchio, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Bruno, Trigueros, Dos Santos, Castillejo, Bakambu y Adrián.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos o Isco, Modric; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.