Reimond Manco realizó genial autopase para eludir a 3 jugadores de Universitario [VIDEO]

Reimond Manco fue una de las figuras del Universitario vs Unión Comercio por la primera fecha del Torneo Clausura que se disputó en el Estadio Miguel Grau del Callao. El mediocampista se lució con un autopase.



Esto se vio en el minuto 12 del primer tiempo, cuando Unión Comercio ganaba 1-0 a Universitario con gol de Bogado. Reimond Manco tomó la pelota en el medio sector del campo y realizó genial maniobra.



Reimond Manco, al ver que 3 jugadores de Universitario llegaron para presionarlo, hizo un autopase para llevar peligro al arco de Cáceda. Vargas, Romero y Pacheco no pudieron con la habilidad del popular 'Rei'.



Reimond Manco llegó hasta el área de Universitario y metió un pase al medio para el gol de Bogado. Sin embargo, el 'gordo' no pudo rematar con precisión.