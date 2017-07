Reimond Manco y su espectacular 'rabona' ante Alianza Lima que pudo terminar en golazo de Comercio [VIDEO]

Reimond Manco no pierde la calidad. En el duelo frente a Alianza Lima, el mediocampista de Unión Comercio, metió una genial 'rabona' que pudo terminar en gol para los locales por la fecha 9 del Torneo Apertura.



Esto pasó a poco de finalizar la primera parte en el Estadio Municipal de Cajamarca. Reimond Manco recibió un pase cerca al medio campo y metió esta jugadaza para la contra de unión Comercio.



Velarde tomó esta gran pelota de Reimond Manco, avanzó unos metros y metió un pase profundo para su compañero que llegaba por el corazón del área.



Para fortuna de Alianza Lima, esta jugada de Unión Comercio no terminó en gol. Pero no cabe duda que Reimond Manco se lució ante su ex equipo.