Ricardo Gareca tras 2-1 ante Uruguay: "El hincha nunca perdió la fe en nosotros"

El argentino Ricardo Gareca analizó la victoria de la selección peruana 2-1 ante Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018. Para el técnico, Perú "debe ir paso a paso" con miras a los partidos que se vienen para intentar clasificar al Mundial.



Ricardo Gareca arrancó la conferencia de prensa dedicando el triunfo a los damnificados por las lluvias por los huaicos que afectaron varias zonas de nuestro país. "Queremos dedicar el triunfo a todo el pueblo peruano por todas las situaciones que les toca vivir. Esto es para ellos".



"Respecto al grupo y al rendimiento, estamos mejorando, es importante consolidarse y ganar. El equipo se acostumbró a disputar partidos complicados, eso nos da tranquilidad a nosotros", puntualizó Ricardo Gareca.



CUEVA, EL APOYO DEL HINCHA Y LAS CHANCES



"El grupo está muy bien y confiamos en todos los jugadores. Ante la ausencia sabemos que su reemplazante lo hará con confianza. Felicitar a Hurtado que reemplazó a Cueva. Hoy no tuvimos la a Ramos y Araujo lo hizo muy bien ante jugadores complicados (de Uruguay).



"El hincha nunca perdió la fe en nosotros. Si hay algo que debemos agradecer es que nunca perdieron la fe. Estamos en una situación expectante y cada partido es una final. En líneas generales tenemos que manejarnos de esa manera. Trataremos de sacar el mejor resultado (de hoy en adelante)".



"Yo creo que en líneas generales debemos estar tranquilos. Vamos a ir paso a paso y a partir de ahí vamos a ver qué chances tenemos (para clasificar)".



EL PORTE DE HURTADO EN LA SELECCIÓN



"Hurtado está atravesando un momento importante. Es el que más juega en Europa. Le tocó entrar en un partido difícil y estamos conforme con todo lo que dio. Cundo lo visité en Portugal noté un gran interés por jugar por la selección. Me pone contento en ese aspecto".



¿QUÉ DEBE MEJORAR PERÚ?



"Siempre vamos a intentar mejorar. Tenemos que superarnos. Uno no tiene las predicciones o una bola de cristal para adivinar el futuro. Lo que sí el pueblo debe estar seguro es que vamos a dar todo para lo que viene. La gente tiene fe y apoya porque sabe lo que podemos dar".

Perú 2-1 Uruguay: Goles y resumen