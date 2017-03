Ricardo Gareca: Así defendió su lista de convocados para Venezuela  y Uruguay [VIDEO]

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, dio a conocer su lista de convocados y entre las novedades, como el llamado de Paolo Hurttado y la vuelta de André Carrillo, aseguró que el viaje a Europa sirvió para refrescar el 'compromiso' con sus jugadores, entre ellos Carlos Zambrano, pese a no ser convocado, al igual que Jefferson Farfán, para la fecha doble de Eliminatorias Rusia 2018 ante Venezuela y Uruguay.



Ricardo Gareca reconoció que su gira internacional fue fructífera. "Los viajes sirven para repasar algunos conceptos. Cuando estuve en Europa hablé con Carlos Zambrano, con (Jefferson) Farfán no. Visité a Sergio Peña, Paolo Hurtado y luego a los que están en Brasil. Aunque algunos no tengan una continuidad en el juego vi en qué estado estaban", afirmó el DT .



Ricardo Gareca defendió el llamado de Alberto Rodríguez y otros jugadores que no han tenido mucha continuidad. "Él está muy cerca de jugar y tenemos entendido de que está prácticamente recuperado, pensando en el partido ante Venezuela, entendemos que llegará de la mejor manera. El caso de Renato Tapia es distinto no ha tenido continuidad, pero está sano y me da una variante táctica".



Para el Ricardo Gareca, hoy queda muy poco margen para el error. "Debemos tener claro que estamos en una etapa de definición, y es bueno refrescar conceptos y tener el compromiso de los jugadores dentro del campo y también fuera del mismo. Estamos en la recta final, y de no tener buenos resultados las posibilidades del mundial son mínimas".



El entrenador de la selección peruana no quiso pisar el área respecto al nivel de la Sub 20 y las Sub 17, al igual que los equipos que cayeron en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. "Los resultados no han sido los esperados. Todavía en Copa Libertadores hay un camino largo, confío en que más allá de que algunos resultados han sido negativos se puedan revertir".





Ricardo Gareca retomó diálogo con Carlos Zambrano Ricardo Gareca retomó diálogo con Carlos Zambrano

También dio un panorama acerca de la posible convocatoria en un futuro de Carlos Zambrano y Jefferson Farfán. "Carlos está muy entusiasmado de acuerdo con lo que me manifestó. Solo repasamos conceptos las decisiones las tomaré yo. En el caso de Farfán solo es cuestión que tenga continuidad que juegue y tenga una estabilidad futbolística", comentó.