Ricardo Gareca tras empate con Venezuela: "Todavía tenemos chances de clasificar" [VIDEO]

Ricardo Gareca analizó el empate 2-2 de la selección peruana frente a Venezuela en Maturín por la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018. Para el técnico argentino, la bicolor aún tiene chances de clasificar al Mundial. ¿Qué más dijo? Entérate en esta nota.



"El ánimo del vestuario 2-0 abajo no lo esperamos. de todas maneras los vi enteros, con convencimiento. Más allá del panorama adverso que se presentó en el entretiempo, nos convecinos en ganarlo", resaltó Ricardo Gareca.



"Nos costó entrar al partido. Ellos tenían un equipo con gran manejo y rápido, sobre todo de medio campo hacia arriba. Tuvimos para empatar el marcador y sin embargo nos fuimos con el 2-0 abajo. Eso cambió muchas cuestiones. Coincido que no entramos con la concentración que necesitas en esta clase de partidos", comentó.



EL ESTADO DEL CAMPO, LAS CHANCES Y EL APOYO DEL HINCHA PERUANO



"El campo de juego es igual para los dos. La CONMEBOL lo permitió y no tengo más que decir. Tenemos chances de clasificar. Tenemos 4 días para analizar el partido de Uruguay".



"El pueblo sabe que la selección peruana va a dar todo, por lo menos desde la parte física, porque en el futbolístico puede dar más", sentenció Ricardo Gareca en conferencia de prensa.