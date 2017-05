Ricardo Gareca no liberará a jugadores de Universitario para el clásico

La selección peruana no toma riesgos innecesarios, Juan Carlos Oblitas, director deportivo en la Videna reconoció que no se daría permiso a los jugadores de Universitario para el clásico ante Alianza Lima, del próximo 3 de junio por el Torneo Apertura.



Los únicos jugadores que recibirían permiso de la selección peruana para volver momentáneamente a sus clubes son los que disputarán la final del Torneo de Verano y la Copa Sudamericana: Anderson SantaMaría, Nilson Loyola (Melgar), José Carvallo (UTC) y Miguel Araujo (Alianza Lima).



"No debe programarse fecha del torneo una semana antes de los amistosos de la Selección Peruana. En este caso, el clásico es el 3 (de junio) y es menos de una semana para el primer amistoso (8 de junio ante Paraguay). La FPF se ampara a las bases del campeonato", indicó Juan Carlos Oblitas.



El gerente de la selección peruana agrego "Es poco probable que el clásico se juegue con seleccionados. La otra opción es que Universitario pida la postergación del encuentro", comentó Juan Carlos Oblitas.