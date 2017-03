Ricardo Gareca: Mira el gesto que nos dice que estamos fuera de Rusia 2018 [VIDEO]  

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, estuvo al borde del infarto. Gritó, saltó, se molestó y cuando todas sus esperanzas estaban en la 'Palomita' de Christian Cueva, de derrumbó sobre su sombra al ver que la ilusión de todo el pueblo peruano de ir a un nuevo Mundial se iba fuera de la cancha con ese balón, en el cierre de la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018.



Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, no soportó más. En medio de tanta presión, no aguantó su propio peso y se desplomó sobre sus rodillas y se tapó el rostro para no ver el panorama que resultaba tras esa jugada fallida por el número 'Diez' en la espalda.



Ricardo Gareca había hecho cambios que le dieron resultados y todos pensaban en la remontada del 2-0 abajo con el que la selección peruana salió en el segundo tiempo. Un gol de André Carrillo y Paolo Guerrero hacían pensar en que todo podía darse vuelta, pero Christian Cueva, le negó la que podría ser la última oportunidad de Perú de alcanzar el 5 puesto de las Eliminatorias Rusia 2018 del repechaje en manos de Ecuador con 20 puntos.



La selección peruana, ahora tiene la misión cuesta arriba de vencer Uruguay este martes en Lima. Después en agosto tendrá que sumar también de locales ante Bolivia y buscar puntos en quinto frente Ecuador. En la última jornada Perú visita a Argentina y luego cierra su participación ante Colombia en Lima.