Ricardo Gareca habló de la convocatoria de Farfán y del regreso de la selección peruana al Monumental

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, brindó conferencia de prensa para dar a conocer la lista de convocados para los duelos contra Bolivia y Ecuador por las Eliminatorias. ¿Qué dijo sobre el llamado de Jefferson Farfán? ¿Y del partido en el Monumental? Todo en esta nota.



Perú: Con Farfán y dos sorpresas, los convocados para la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018



LOS PUNTOS QUE PODRÍAN DEVOLVER A BOLIVA: "Estamos preparados para cualquier cosa. A los jugadores les pintamos todos los escenarios posibles que se puedan dar. Lo importante es estar enfocado. Es un tema que no nos compete a nosotros. Tenemos que estar pensando en el partido".



VUELVE AL MONUMENTAL: "Es un escenario magnífico. Junto al Nacional y al de Arequipa son el orgullo del país. Son escenarios donde se puede desarrollar un buen espectáculo. El Monumental fue le único estadio donde me tocó dirigir en Perú, tengo gratos recuerdos. Creo que vamos contar con un apoyo masivo de la gente"



- LOS DELANTEROS: "El tema del centro delantero... contamos con jugadores que se mueven por todo el centro de ataque. Tan Bulos como Paolo son centroatacantes. Jefferon y Ruidíaz lo hace de punta. Ellos se amoldan, tenemos esa posibilidad para ver variantes".



- PARTIDO EN EL MONUMENTAL: "Lo del estadio ya se ha hablado demasiado. (El Nacional) no estaba en las mejores condiciones. Bajo ese punto de vista no había garantía. El Nacional representa la historia del fútbol peruano. Me hubiera gustado continuar las Eliminatorias en el Nacional. El Monumental es el segundo estadio ideal".



- LESIÓN DE PAOLO GUERRERO: "Todo el informe que revisamos entre el departamento médico de Flamengo y la selección peruana, no determina una gravedad. Él va a llegar al segundo partido de la mejor manera".



- POCAS VARIANTES EN LA DEFENSA: "Queremos tener dentro de la lista variantes o jugadores que ante una situación que se puede llegar a presentar, podamos solucionarlo. Podemos llamar a otro jugador del medio local si alguien se lesiona en el entrenamiento. Si pasa en el juego, veremos cómo cambiarlo".



- LA NO CONVOCATORIA DE BUTRÓN: "Coincido con la prensa y la gente. Es una gran momento de Butrón. Conozco su trayectoria. El análisis es por quién reemplazar a Butrón. ¿Es tan malo lo que tenemos en la lista? El rendimiento de los habituales lo mantienen. Pelean campeonatos".



- LA VUELTA DE FARFÁN: "Con respecto a Jefferson, tanto la presencia de profesor Bonillo como la de Solano, dieron un informe de cómo está Jefferson. Su presente es el ideal desde mi época en la selección. Es un jugador que siempre tenemos en cuenta".