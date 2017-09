Ricardo Gareca tras victoria ante Bolivia: Habló de Raúl Ruidíaz, Carlos Cáceda y del próximo rival Ecuador

Ricardo Gareca brindó conferencia de prensa para analizar el triunfo 2-1 de Perú ante Bolivia por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018.



Perú, con golazos de Edison Flores y Christian Cueva, se llevó los 3 puntos de local que lo mantiene vivo en su lucha por un cupo en el próximo mundial de Rusia 2018.



AQUÍ TODAS SUS DECLARACIONES:



El rendimiento de Raúl Ruidíaz: "Le costó un poco entrar, pero lo vi con actitud. Lo marcaron mucho, no encontró su posición. Al marcarle a él, se abrió la posibilidad con otros jugadores. El segundo gol de Cueva es un pase de él".



El próximo rival, Ecuador: "Vamos a enfrentar a una selección importantísima que tiene buenos jugadores. Yo quiero ganar (en Quito)".



El hincha: "Me gustaría compatir este triunfo con la gente, Hoy se van a acostar muy tarde y seguro más tarde trabajan. Es una alegría para todos. Esto es para ellos desde todo punto de vista".



Lo que resta: "Todo pasaje de la Eliminatoria son transcendentales, pero el más importante es el final. Todo el mundo tiene presión, los partidos son más cerrados. Esto es para todas las selecciones y nosotros la hemos soportado muchos partidos. Hoy dependemos de nosotros".



Carlos Cáceda: "Tengo que ver el gol, a la distancia no puedo juzgar. tengo que analizar su salida, pero en líneas generales lo vi tranquilo. A mí me dio una tranquilidad en el arco".



Valoración: "La calificación del partido lo pongo merecido, después se podrá decir que Bolivia pudo empatar, pero Perú también puso ampliar. Esto es muy apretado, estamos en periodo de definición. Me quedan más cosas positivas que negativas"



Jugadores con poca continuidad: "Nosotros cuando nos juntamos, independiente de la continuidad o no en sus respectivos equipos, acá estamos bien. Sé que puedo contar con ellos. No me preocupa, sé que ellos van a responder".



El primer tiempo de la selección: "Salimos a buscar de entrada. Por ahí en el segundo tiempo entramos más. Hoy en líneas generales me gustó el arranque. En el segundo tiempo conservamos la pelota y buscamos el gol.



Cambios: "Se nos presentaron algunos cambios de última hora, como la de Pedro Gallese y Yoshimar Yotún, pero los que entraron estuvieron a la altura"



Sobre el partido: "Los partidos van a ser así hasta el final. Era algo que podía pasar. Bolivia, por momentos, nos neutralizó. En líneas generales ganamos bien".