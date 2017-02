Ricardo La Volpe, es un hombre que vive en la polémica. El técnico del América de México, no tuvo reparos en ser la atracción del clásico del fútbol mexicano, que perdió su equipo 1-0 ante el Chivas, por una acción que ha desatado las risas de los hinchas de las 'Águilas', pero la indignación del ‘Rebaño sagrado’.



En medio de un estadio repleto de hinchas rivales Ricardo La Volpe, no tuvo reparos en provocar a la hinchada rival y a los propios jugadores de Matías Almeyda. Cuando a los 30 minutos del segundo tiempo Jesús Sánchez, jugador de Chivas, quien llevaba el balón por la banda derecha no advirtió que el árbitro había detenido la jugad. Allí apareció el DT del América quien se metió un paso dentro de la cancha y frenó la marcha del jugador rival pasándole la pelota entre las piernas, con la mala fortuna que el carrilero terminara cayendo al césped.



El arbitró que se percató de la jugada fue en busca de Ricardo La Volpe y le mostró la cartulina roja. El video de esta jugada ha tenido mucho más reproducciones que el gol del triunfo de América, una clara muestra que el DT siempre termina ganando.



El partido, jugado en el estadio Omnilife y enfrentó a los dos equipos más populares del país, se definió a través de un penal convertido por Angel Zaldívar, a los 30 minutos del primer tiempo. Chivas, sin extranjeros en sus filas, trepó a la segunda colocación de la tabla, con 14 unidades. América, no puede reponerse de la crisis futbolística, que lo tiene en la parte baja de las posiciones, con apenas siete puntos.