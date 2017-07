Rivaldo quiso meter gol de rabona y terminó haciendo el ridículo en Mundial de Leyendas [VIDEO]

Seguro le pasa a cualquiera. El ex campeón mundial, Rivaldo, se quiso lucir en campeonato de leyendas y terminó haciendo el ridículo. Mira el video que se hizo viral en las redes sociales. ¡Imperdible!



Esto pasó en el duelo Brasil-Italia del Mundial de Leyendas que se desarrolla en Londres. Rivaldo recibió un pase por el sector izquierdo de campo, enganchó hacia el medio y no pudo finalizar su jugada.



Rivaldo intentó una 'rabona' para dale brillo a su remate, pero todo salió mal. El brasileño no pudo pegarle con calidad a la pelota y por poco termina en el duelo.



Igual, Brasil de Rivaldo superó a Italia y ambos avanzaron a cuartos de final del Mundial de Leyendas.