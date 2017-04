River Plate vs. Melgar: La mejores postales de este partidazo por la Copa Libertadores [FOTOS]

River Plate vs. Melgar de Arequipa se juega en el estadio monumental por la segunda fecha del grupo 3 de la Copa Libertadores. Los arequipeños caen 3-2 ante el conjunto argentino, pero siguen luchando por sacar un buen resultado de visita.



En el debut de la Copa Libertadores, River Plate se llevó un muy buen triunfo de su visita al colombiano Independiente Medellín por 3-1, mientras que Melgar se impuso como local al ecuatoriano Emelec por 1-0.



Sebastián Driussi, uno de los atacantes del conjunto argentino, consideró que Melgar "es un rival difícil, que viene de ganar y descansado porque no jugó el fin de semana pasado".



El Melgar llega en plena forma a su partido contra River Plate. Es el líder del Grupo A del torneo Verano 2017 peruano, con cinco triunfos y cuatro empates, y acumula 14 partidos sin derrotas, la última, 2-3 frente a Sporting Cristal, el 27 de noviembre pasado.



En su último encuentro, hace casi dos semanas, venció a Unión Comercio por 2-1.



De todos modos, los integrantes del Melgar consideran que el equipo argentino es el favorito.



El Melgar vs. River Plate se juega en el estadio Monumental y es arbitrado por el boliviano Raúl Orosco, secundado por sus compatriotas José Antelo y Juan Montaño.