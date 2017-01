River Plate: Presidente saltó y cantó como barrabrava antes del debut en Florida Cup [VIDEO] 

River Plate, genera pasiones y el primero en perder la cordura esta vez fue su presidente Rodolfo D'Onofrio quien vivió las horas previas el debut de su equipo en la Florida Cup ante Millonarios de Colombia como un verdadero barrista, saltando y entonando los cánticos clásicos de los 'Borrachos del tablón', la barra más famosa del cuadro millonario.



Muchos se sorprendieron en ver al mandamás de River Plate, en un restaurante junto a cientos de hinchas residentes en Florida y que con algunas copas de más invitaron Rodolfo D'Onofrio a cantar y a este no le importó la ropa formal que llevaba puesta y saltó como el más ferviente seguidor del cuadro 'Millonario' en un video que ya se volvió viral.



Rodolfo D'Onofrio fue el invitado de honor en una cena en el restaurant The Knife en Florida (Estados Unidos) organizado por las filiales del club en Nueva York, Los Angeles, Connecticut, Brooklyn Miami y Washington. La 'banda' debutó hoy en el torneo amistoso Florida Cup ante Millonarios.



El titular de de River Plate no aguantó mucho tiempo antes de dejar las formalidades y se puso en el centro del grupo que no solo entonó cánticos de aliento para el equipo, sino además recordó con frases al 'enemigo' Boca Juniors. D'Onofrio se puso a saltar, a extender los brazos y fundirse sin problemas con los simpatizantes riverplatenses.