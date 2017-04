River Plate vs Melgar: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Copa Libertadores

River Plate vs Melgar: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Millonario', uno de los candidatos al título, recibirá este jueves al peruano Melgar, que expone un largo invicto y busca dar la sorpresa en la segunda fecha del Grupo 3 de la Copa Libertadores de América. (7:00 p.m. / hora peruana), (9:00 p.m. / hora argentina), (Fox Sports).



En el debut en el torneo continental, River Plate se llevó un muy buen triunfo de su visita al colombiano Independiente Medellín por 3-1, mientras que Melgar se impuso como local al ecuatoriano Emelec por 1-0.



Con un sólido funcionamiento en lo que va de 2017, River Plate también ganó sus últimos cuatro partidos por el campeonato argentino, incluido el del domingo pasado sobre Quilmes por 2-0.



Sin embargo la buena racha no le alcanzó para reducir distancias con el líder, su archienemigo Boca Juniors, puntero con ocho puntos de margen sobre los de la banda roja.



"La Copa Libertadores es lo más importante y nuestro principal objetivo, pero no podemos dejar de lado el torneo local, porque te da la clasificación a la Copa" del año próximo, dijo el delantero uruguayo Rodrigo Mora.



¡Buen día, Millonarios! 👋



El plantel se entrenará esta tarde en el Monumental y luego se quedará concentrado #RiverMelgar 🏆 pic.twitter.com/ppw5qHlAPx — River Plate (@CARPoficial) 12 de abril de 2017



El jugador consideró que River Plate "no puede empatar ni perder para mantener la ilusión de pelear arriba en el torneo".



Sebastián Driussi, otro de los atacantes del conjunto argentino, consideró que Melgar "es un rival difícil, que viene de ganar y descansado porque no jugó el fin de semana pasado".



"Es un equipo duro, que va a tratar de presionar y achicar los espacios. En la Copa 2015 -ganada por los 'millonarios'- nos tocaron equipos por ahí no tan conocidos y nos hicieron sufrir", recordó.



El entrenador Marcelo Gallardo no realizaría cambios en la formación respecto del conjunto que el domingo pasado derrotó a Quilmes en el campeonato argentino.



📸 Imágenes del entrenamiento Rojinegro previo al encuentro de mañana 🔴⚫️ pic.twitter.com/MJxXbhuSIa — FBC Melgar (@MelgarOficial) 12 de abril de 2017



Melgar, largo invicto



El conjunto peruano llega en plena forma. Es el líder del Grupo A del torneo Verano 2017 de su país, con cinco triunfos y cuatro empates, y acumula 14 partidos sin derrotas, la última, 2-3 frente a Sporting Cristal, el 27 de noviembre pasado.



En su último encuentro, hace casi dos semanas, venció a Unión Comercio por 2-1.



De todos modos, los integrantes del conjunto visitante consideran que el equipo argentino es el favorito.



"Contra River es un partido complicado, ellos tienen todo a favor. Los detalles son muy importantes para este tipo de encuentros. River tiene un gran equipo y viene realmente muy bien", dijo el arquero Diego Penny.



El encuentro se jugará en el estadio Monumental desde las 9 p.m. (hora de argentina) locales del jueves y será arbitrado por el boliviano Raúl Orosco, secundado por sus compatriotas José Antelo y Juan Montaño.



Estas son las posibles formaciones:



River: Augusto Batalla - Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco - Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Ariel Rojas - Sebastián Driussi y Lucas Alario. Director técnico: Marcelo Gallardo.



Melgar: Diego Penny - Dahwling Leudo, Anderson Santamaría, Minzum Quina, Nilson Loyola - Carlos Ascues, Hernán Hinostroza o Luis García, Jean Barrientos - Daniel Chávez, Emanuel Herrera y Omar Fernández. Director técnico: Juan Reynoso.