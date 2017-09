River Plate vs. Wilstermann: Nacho Fernández hizo el sexto gol para los 'millonarios' en una noche gloriosa

Jornada de 'nachos' en la Copa Libertadores. El duelo River Plate vs. Jorge Wilstermann, que se llevó a cabo por la vuelta de los cuartos de final, contó con muchos goles que darán pesadillas a los hinchas del club boliviano por muchas décadas.



El sexto gol de River Plate fue convertido por Nacho Fernández, quien dejó a mudos a todos a los 53'. Sin duda, todo un logro para los 'millonarios', quienes venían de perder 3-0 en la ida en Bolivia.



Como se vio a a través de la señal de FOX Sports, Jorge Wilstermann logró contener algo el ataque de River Plate, pero no llegando a despejar efectivamente. Fue así que Nacho Fernández lanzó un inesperado remate.



"Hace tiempo que no se ve esto. Esta fiesta de fútbol, afuera y adentro (de la cancha)", fue lo que se escuchó comentar a los chicos de FOX Sports en el partido de River Plate ante Jorge Wilstermann.



En las redes sociales, muchos seguidores del segundo equipo no pudieron contener su furia por la forma en cómo perdía ante River Plate. Algunos culparon al técnico Roberto Mosquera por el aplastante resultado.