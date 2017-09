River Plate vs Wilstermann: EN VIVO ONLINE. El cuadro 'millonario' recibe este jueves al conjunto 'aviador' por la semifinal vuelta de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El partido arrancará a las 5:15 p.m. (hora peruana) por Fox Sports. ¡No te pierdas las incidencias!



En el duelo de ida entre River Plate y Jorge Wilstermann, el equipo del peruano Roberto Mosquera goleó 3-0 a los de Marcelo Gallardo en el estadio Félix Capriles de Cochabamaba, a más de 2.558 metros de altitud. Ahora de local tendrá que revertir dicho marcador.



River Plate repetiría el mismo once que cayó ante Jorge Wilstermann. La única novedad sería el ingreso del delantero Calos Auzqui, en lugar del colombiano Santos Borré, que tuvo un bajo rendimiento en tierras altiplánicas por Copa Libertadores.



El último fin de semana, River Plate superó 3-1 a San Martín de San Juan por la Superliga de Argentina con un equipo alterno. Los 'millonarios' se ubicaron punteros con 9 puntos en 3 partidos junto a Boca Juniors.



Jorge Wilstermann, por su parte, perdió 1-0 en el torneo doméstico ante Sport Boys. Ojo que también puso un once suplente para guardar jugadores para el duelo de este jueves por la Copa Libertadores.



"No vamos a hacer tres goles en los primeros cinco minutos, vamos a tener 90 minutos", dijo el técnico Marcelo Gallardo en la previa del River Plate vs Jorge Wilstermann.



Alineaciones probables:



River Plate: Germán Lux, Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borre e Ignacio Scocco.



Jorge Wilstermann: Raúl Olivares; Juan Pablo Aponte, Edward Zenteno, Jorge Ortiz, Álex Da Silva; Cristhian Machado, Fernando Saucedo, Marcelo Bergese, Serginho; Gilbert Álvarez y Cristian Chávez.