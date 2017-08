Roberto Carlos, ex crack del Real Madrid, irá a prisión por atraso en pensión alimentaria [VIDEO]

La Justicia de Río de Janeiro decretó prisión al ex jugador brasileño Roberto Carlos por un periodo de tres meses debido al atraso en el pago de la pensión alimenticia de dos de sus hijos, informaron hoy medios locales.



El ex futbolista del Real Madrid, de 44 años, debe 61.000 reales (unos 20.000 dólares) por la pensión de dos hijos que tuvo con su ex pareja Barbara Thurler, señalaron las mismas fuentes.



El proceso se tramita bajo secreto de sumario en el tribunal de la familia del Fórum de Itaperuna, en el estado de Río de Janeiro, según dijeron a Efe fuentes judiciales.



Medios locales señalan que Roberto Carlos, que actualmente es embajador del Real Madrid en Asia y Oceanía, alegó problemas financieros para justificar el atraso de la pensión de los pequeños.



El considerado como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia se convirtió recientemente en padre por novena vez después de que su actual esposa, Mariana Lucón, diera luz a una niña llamada Mariana.



Roberto Carlos no ha sido el único jugador brasileño en tener un pedido de prisión decretado por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos.



El también mundialista Edilson Silva Ferrerira, que formó parte de la selección brasileña que conquistó el Mundial de Corea-Japón 2002, llegó a ingresar en la cárcel en dos ocasiones por no pagar la pensión alimenticia de dos hijos.



Edilson llegó a acumular una deuda de 430.000 reales (unos 136.000 dólares) por pensiones alimenticias, incluidos los intereses de tres años de atrasos.