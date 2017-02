Roberto Chale no dio la cara y Universitario pagará multa

¡No dio la cara! Roberto Chale, director técnico de Universitario de Deportes, no apareció ante los medios tras quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Deportivo Capiatá, que ganó por 3-0 en el Estadio Monumental.



Según el reglamento de la Copa Libertadores 2017, todos los clubes deben realizar una conferencia de prensa luego de los partidos, ya sea de local o visita.



"Al término de los partidos del Torneo, se realizará una conferencia de prensa, en la que es obligatoria la asistencia del director técnico y mínimo de un jugador de cada equipo", se lee en los Derechos de Patrocinio y Publicidad Estática de la organización.



Igual, Roberto Chale no se presentó a la conferencia de prensa y Universitario de Deportes tendrá que pagar una multa. Esto sin mencionar los 400 mil dólares que perdió por no llegar a la tercera fase de la Copa Libertadores.