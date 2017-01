Roberto Guizasola va a entrenar en burro a Sport Huancayo

Huancayo.- En Europa, Cristiano Ronaldo, Messi, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suárez, Neymar y otras ‘estrellas’ llegan a los entrenamientos en lujosos Ferraris o costosos Lamborghinis de más de 500 mil dólares. En Lima, Juan Vargas va a ‘Campo Mar’ en su tremenda camioneta Ford. En la selva, muchos se trasladan a trabajar en mototaxis. Pero en la ‘Incontrastable’, hay un futbolista que está decidido a imponer una nueva moda: Roberto Guizasola acude a las prácticas encima de un burro.



El popular ‘Cucurucho’ ha empezado una nueva aventura por la serranía peruana en el Sport Huancayo. Va dejando de lado las salsas que escuchaba cuando entrenaba en Matute y ahora, con el trotar de su equino, canta: “También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar”. Así, con la famosa ranchera ‘El Rey’, el lateral va lento, pero seguro a trabajar. Su actual ‘movilidad’ no tiene música con ‘subwoofer’, tampoco lunas polarizadas y además ahorra en gasolina. Solo se detiene por momentos a que su asnito saboree su pasto.



“El perro es el mejor amigo del hombre. Un carro se cuida más que una mujer, dependiendo del hombre que piense de esa manera. Pero de hoy en adelante este será mi amigo fiel, que me lleva y me trae para todos lados en Huancayo. Les presento a mi amigo ‘Toronjo’. Yendo a entrenar en horas de la mañana. Que tengan un buen fin de semana, que Dios los bendiga. Se despide, el ilusionista”, escribió Roberto Guizasola en sus redes sociales, con una fotografía subido en su nuevo medio de transporte.



‘Cucurucho’, creador de las frases: ‘Tócame que soy realidad’ (que hizo popular Reimond Manco) o ‘Atrápame que

desaparezco’, esta vez está decidido a conquistar con una nueva curiosidad. Se cansó de los lujos y ahora promueve la riqueza y belleza de nuestro Huancayo tomándose fotos con paisajes de la ciudad.

