Roberto Mancini debutó bailando tango para la televisión italiana [VIDEO] 

El ex entrenador de Manchester City e Inter de Milan, el italiano Roberto Mancini, se despojó de toda la seriedad que lo recubría como uno de los técnicos más serios y prestigiosos del mundo, para darle paso a una actividad que lo apasiona, bailar.



Roberto Mancini siempre fue protagonista no solo como jugador sino como entrenador al mando del Manchester City de Inglaterra o levantando títulos con el Inter de Milán. El estratega ahora tuvo todas las luces sobre él, pero esta vez, sobre una pista de baile en uno de los programas de mayor sintonía de la televisión italiana, 'Bailando con las estrellas'.



El entrenador de fútbol se paró frente a todos el escenario con un smoking y dispuesto a bailar un tango que no tuvo mucho tiempo de ensayar pues era un reto en el que tenía que improvisar.



Su hinchas en Manchester City, Inter de Milán o en la Sampdoria donde fue ídolo, al Igual que en la Lazio, terminaron decepcionados pues Roberto Mancini no demostró habilidad alguna, ni siquiera un diez por ciento del arte que desplegaba en la cancha. Aunque algunos dijeron que una lesión en la rodilla limitó sus movimientos en la danza argentina.