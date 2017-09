Roberto Mosquera perdió 8-0 con River Plate y explicó por qué no debe pedir disculpas [VIDEO]

Roberto Mosquera, técnico de Wilstermann, declaró tras la derrota humillante derrota 8-0 ante River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El DT se hizo responsable, explicó la derrota pero esquivó con estos argumentos la posibilidad de pedir disculpas públicas debido al bochornoso resultado.

El argumento de las disculpas negadas

He sido perseguido por la prensa de Cochabamba desde que llegué y nunca me he quejado. Me han insultado y me han dicho lo que ustedes han querido y yo jamás he recibido disculpas de nadie. Las disculpas tiene que nacer de uno. No debe nacer de una presión. Yo sabré que decirle a la hinchada. Ante la derrota es fácil pedir disculpas. Eso será cuando yo lo sienta o tenga la necesidad de decirlo.

La explicación de la derrota



"Este es un momento duro y estamos pagando el tributo del atrevimiento de venir a jugar acá (Estadio Monumental de River Plate). El tema no pasa por argentinos, chilenos o bolivianos, pasa por la idea del técnico. Hemos jugado otros partidos de la misma manera y hoy era imposible con River. Demostró una jerarquía tremenda"

Roberto Mosquera perdió 8-0 con River Plate: Conferencia de prensa [VIDEO]

La responsabilidad del resultado

"Los cuestionamientos vienen hacia el técnico y yo tengo que aceptar lo que diga y se le ocurra a la prensa, aceptar a medias porque cuando te hacen ocho goles estás desarmado. Te has equivocado en el arquero, en el banco, en el médico, en todo. Así es que yo tengo que asumir la responsabilidad y en Cochabamba conversaremos sobre nuestro futuro"



"Dimos todo pero parece que no hemos entendido que hoy día hemos sido superados. Después, yo soy el responsable y me hago responsable. Las disculpas no vienen de la presión de alguien"

En defensa del estilo Mosquera

"Pagamos por venir a jugar ofensivamente. Pude ensuciar el partido, meter atrás a los once y hacerme el distraído con una responsabilidad como la que es venir a jugar a una cancha tan difícil, tan mítica y ante un rival con un basto plantel. Acepto las criticas y lo que viene por venir a jugar"



"Hay que perder con honor y ganar sin soberbia. Hoy día no sé si el honor estuvo presente. Pusimos todo pero no alcanzó. Esa es la verdad. La distancia entre los dos planteles lo hizo evidente River Plate"

Mira los goles y resumen del triunfo 8-0 de River Plate ante Wilstermann:

River Plate 8-0 Wilstermann: Goles y resumen

La búsqueda del triunfo permanente



"Hoy nos dimos un cachetazo por el atrevimiento. Hace 39 años jugué en esta misma cancha con Sporting Cristal ante River Plate. De los 3 partidos que jugamos en Copa Libertadores en el Monumental con River, empatamos con Juan Aurich. Empatamos (en Perú) y ganamos en Cochabamba. No es un consuelo de tontos pero siempre intentamos ganarle a River Plate"

La valoración del logro de Wilstermann

"Nadie tiene la capacidad de ver el futuro. Si tuviera esa capacidad lo resolvería. Los partidos se juegan y la autocritica está siendo escuchada por ustedes. Cuando pierdes por 8-0 el sistema no era el necesario, la línea de tres no sirve y debió arrancar los dos argentinos. Es así, el fútbol tiene esas cosas. Tiene esas irrealidades. Pero creo que he tomado más decisiones acertadas. Para eliminar a Peñarol, Palmeiras, Tucumán y Mineiro, algo hemos hecho bien. Muchas gracias"

