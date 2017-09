Roberto Mosquera: El día que brindó conferencia de 35 segundos usando 70 palabras [VIDEO] 

La labia siempre ha caracterizado a Roberto Mosquera. El DT nacional no cae en muletillas. Su verbo florido ya es conocido por todos. De hecho, en los últimos días protagonizó un singular enlace con los periodistas de Fox Sports, a quienes dejó atónitos con su discurso.



Pero no siempre fue así. Hay veces que Roberto Mosquera prefiere no hablar, o hablar poco. En 2012, cuando dirigió a Sporting Cristal, brindó una insólita conferencia de prensa que dio la vuelta al mundo.



Pasó previo al Sporting Cristal-Universitario por la Copa Movistar. Roberto Mosquera acudió a la sala, tomó la palabra y solo habló 35 segundos, sin dar opción a que ninguno de los presentes realice sus preguntas.



"Lo único que les voy a decir es que en Sporting Crital reaparece Erick Delgado después una operación del menisco conjunta con una operación a un musculo que va al costado del pierna que se llama el tensor de la fascia lata. Está totalmente recuperado, está en peso, le hemos hecho muchas pruebas. Está en un buen momento para regresar al equipo, así que regresa nuestro capitán.



Días después de aquel día, y cuando su video fue visto y criticado por muchos periodistas, Roberto Mosquera tuvo que pedir disculpas por lo ocurrido. Cosas del fútbol.