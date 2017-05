Roberto Mosquera dio con palo a dirigencia de Sporting Cristal por Copa Libertadores de 2013

Roberto Mosquera la pasa de lo mejor con Jorge Wilstermann de Bolivia, luego de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2017. ¿Y por qué no pudo hacerlo con Sporting Cristal en 2013? ¿La dirigencia rimense le jugó en contra? El técnico peruano respondió fuerte y claro.



"Primero hacer el equipo yo, si campeona Cristal y sacas a Erick Delgado, a Oscar Vílchez, a Juan Carlos Mariño porque tú como dirigente piensas que deben salir, es un tema delicado", dijo Roberto Mosquera al programa 'Impacto Deportivo' de Radio Ovación.



"Yo tenía contrato firmado y pedí hasta el último el contrato de ellos pero el dirigente tiene un arma, te dicen que pidió mucha plata pues eso fue lo que me dijeron de 'Neka' y ante eso estás desarmado. Te traen jugadores que tú no quieres. Ese equipo tenía que seguir, solo había que traer un '9' más, hacer unos retoques y después hacer un cambio gradual de lo que se quería, que era buscar más dinámica, internacionalizarte". agregó el actual técnico de Jorge Wilstermann.



"A los dirigentes de Cristal les dije el día que me echaron todo lo que pensaba de ellos, yo no necesito mandarles avisos por radio ni hablar como en su momento ellos salieron a hablar de mí. No permitieron madurar más la idea, creo que hubiéramos hecho algo más de historia (…). Ahora estoy en otro momento, yo nunca he guardado odio ni rencor en el corazón", sentenció Roberto Mosquera sobre los dirigentes de Sporting Cristal



Sobre la histórica clasificación Jorge Wilstermann a octavos de final de la Copa Libertadores 2017 dijo: "Es un logro importante para Bolivia, se vuelve a ganar un respeto internacional. Wilstermann entra a la historia porque esto no había sucedido y sueño en algún momento hacerlo en mi país también. Hay orgullo, tranquilidad de conciencia, en la madurez de mi vida no estoy para soberbia ni poses, tengo los pies bien en la tierra a pesar que algunos piensan que no es así pero ellos son los que menos me conocen".