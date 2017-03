Roberto Mosquera: Iban a echarlo de Wilstermann y su equipo goleó 6-2 a Peñarol [VIDEO]   

Roberto Mosquera, espantó a los fantasmas que empezaban a merodear su puesto en el Wilstermann de Bolivia tras un complicado inicio de temperada en el campeonato local, ayer logró poner a los 'Tigres' en boca de todo el continente al golear 6-2 a Peñarol de Uruguay en su debut por Copa Libertadores.



Roberto Mosquera, sabe que la clasificación en Copa Libertadores es difícil más cuando aun tiene por delante a Palmeiras de Brasil. "Estamos contentos, porque hablamos de Peñarol, un equipo con grandes individualidades, un gran entrenador, el colectivo nuestro estuvo a la altura, nos fuimos al descanso 3-0, ahí les dije que no bajaran los brazos, porque los uruguayos nunca se dan por vencidos. Ahora este triunfo no determina nada, pues tenemos a Palmeiras en el grupo".



El técnico de Jorge Wilstermann, Roberto Mosquera, habló también sobre su difícil comienzo en Bolivia. "Hemos tenido partidos como el de Peñarol en el torneo local y los perdimos en el último minuto, lo más fácil es pedir la cabeza del entrenador. El gol no justifica el buen jugar, hay que tomar esto con mucha humildad."



Por su lado, el presidente del Jorge Wilstermann, Grover Vargas, quien dio ultimatum a Roberto Mosquera ahora elogió su trabajo. "Fue una gran goleada, muy feliz, el equipo y comando técnico dieron la talla, es un día histórico, jugamos, ganamos, goleamos y gustamos. Hablé con Roberto, está tranquilo con nosotros, hay que disfrutar este triunfo, esto es fútbol, es un gran profesional".