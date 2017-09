Roberto Mosquera dejó atónitos y sin reacción a periodistas de Fox Sports con su verbo florido [VIDEO]

Roberto Mosquera, técnico del Jorge Wilstermann boliviano, conversó con los periodistas de Fox Sports Radio sobre su campaña en la Copa Libertadores, la selección peruana, y del próximo choque entre Perú y Argentina por Eliminatorias Rusia 2018.



Fiel a sus estilo, Roberto Mosquera puso a prueba su singular verbo durante el enlace telefónico con los de Fox Sports. El DT nacional los dejó atónitos y sin reacción por varios minutos cuando habló de la selección argentina y la prensa de dicho país.



"Me preocupa (la selección argentina) porque hay un momento de confusión. Veo algunos programas donde hay excesos tremendos. Resta este momento de la selección. Hay calificativos altos que no condicen con las manera ni los fondos, que no me gusta escucharlos en periodistas de gran trayectoria. No veo una responsabilidad de decir las cosas con respeto", comentó Roberto Mosquera.



"Hay una renuncia pública a querer construir. Destruir es lo más fácil del mundo. Encontrarle la vuelta a los problemas sin insultar y sin pelear, yo creo que es el camino. No voy a pelear jamás con ustedes porque les voy a decir mi parecer y voy a escuchar el suyo. De repente no nos ponemos de acuerdo. Ustedes se quedan con su idea y yo con la mía. Veo unas películas tristes, unas peleas, no sé si son periodistas o francotiradores de la selección porque disparan y se agachan", añadió Roberto Mosquera.

Tras ello, el conductor 'Pollo' Vignolo le preguntó si Argentina muestra temor al cambiar de sede para jugar con Perú. "No es un tema de temor, es un tema de duda. Miren la selección que tienen", sentenció el DT nacional.