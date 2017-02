Robó brujería de arquero rival y su equipo clasificó en Copa africana [VIDEO] 

Tarea pendiente para la Fifa. Hossam Hassan, entrenador del equipo egipcio Al Masry, se convirtió en el héroe de su club luego que se metiera en el campo durante una definición por la Copa Confederaciones de la CAF y sacar del arco un ‘trabajo de brujería’ que el arquero de Ifeanyi Uba de Nigeria había puesto en el arco para que sus rivales fallaran los disparos de penal.



El equipo egipcio derrotó 1-0 a Ifeanyi Uba y llevó la eliminatoria a la tanda de los penales. Entonces Hossam Hassan se percató que el golero rival había puesto un ‘amarre’ en uno de los palos, y no dudó en correr hasta el arco para llevarse ese ‘conjuro’ en sus manos, pese a la desesperación del arquero nigeriano.



¿Cuál fue el resultado? Los jugadores de Ifeanyi Uba fallaron sus tres remates y el Al Masry ganó 3-0 y se clasificó a la siguiente ronda de esta Copa africana. Luego el DT mostraría el amuleto robado como un trofeo de guerra ante la tribuna preferencial.



"Al Masry no ha clasificado a las competiciones africanas desde hace 15 años, este equipo no tiene ninguna experiencia africana, pero tiene ambición. Ellos [Ifeanyi Ubah] fueron un rival duro, creen en la brujería y esto es normal para ellos. En África la gente es amable y también en la brujería, pero al final lo que está escrito por Dios siempre sucederá", dijo Hossam Hassan.



El próximo partido de los Verdes será contra el El-Sharkia, 18º, en la Premier League de Egipto, el viernes 24 de febrero en el Estadio Borg El-Arab.