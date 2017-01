El tenista suizo Roger Federer enfrenta al español Rafael Nadal en la final del Abierto de Australia. El duelo está empatado a dos sets para cada uno. Se disputa el quinto y definitivo set.

Sigue EN VIVO el partido entre Rafael Nadal y Roger Federer:

Sets 2-2



Roger Federer vs Rafael Nadal:

Set 5: 5-3 (vivo)

Set 4: 3-6

Set 3: 6-1

Set 2: 3-6

Set 1: 6-3

Así vive la ATP el duelo entre Rafael Nadal y Roger Federer:

Aquí se juega la final del Abierto de Australia Roger Federer vs Rafael Nadal:



Previa del duelo Roger Federer vs Rafael Nadal:



Hace un par de meses, cuando ambos jugadores no competían en la ATP para recuperarse de sus problemas físicos, este duelo en Melbourne era inimaginable. La última vez que jugaron por un título grande fue en Roland Garros 2011, con triunfo de Nadal en cuatro sets.



Federer, coronado cuatro veces en el primer grande del año (2004, 2006, 2007 y 2010), no jugó en la segunda mitad de 2016 por una lesión en la rodilla, mientras que Nadal, ganador en 2009, dedicó los últimos meses de la temporada a curar la lesión en la muñeca que le obligó a retirarse en Roland Garros.



Tras ponerse a punto en Suiza y Mallorca respectivamente, ahora se encuentran por novena vez en una final de un grande. Nunca dos jugadores se habían visto las caras tantas veces el último día de un Grand Slam.

