Ronaldinho, Neymar, Cristiano Ronaldo y otras estrellas del fútbol que se animaron a cantar [VIDEO]

Ronaldinho ha vuelto a demostrar sus dotes de cantante y de inmediato su canción "Maestro de travesuras" se ha vuelto un éxito en las radios y en las redes sociales. Pero no es la primera vez que un futbolista exitoso se anima a tomar el micrófono y grabar una canción. Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Neymar, entre otros también lo hicieron en su momento.



Uno de los pioneros fue Diego Maradona quien interpretó

'La mano de Dios', un homenaje que le hizo 'El Potro' Rodrigo al Diez de argentina por el campeonato mundial de 1986. "Y todo el pueblo cantó: 'Maradó, Maradó', nació la mano de Dios, 'Maradó,Maradó'. Sembró alegría en el pueblo...".





Pocos recuerdan a Cristiano Ronaldo, detrás de un micrófono en una sala de grabación, pero esto sucedió. El portugués y capitán del Real Madrid se animó a cantar un bolero 'Amor mío' . Los resultados saltan a la vista o mejor dicho al oído. En la cancha el mejor. Cantando? Sigue siendo un buen futbolista.







Neymar demostró temple para cantar frente a todo un auditorio . El barcelonista se subió a la tarima para interpretar junto al cantante Michel Teló el tema que ayudó a hacer popular en Europa 'Ai se eu te pego'. Un crack.







Otro animoso por el canto es nada menos que Jesé Rodriguez, el delantero del París Saint-Germain, y actulamente cedido en Las Palmas, debutó en el mundo de la música con un grupo de reggaeton llamado Big Flow. Tras el estreno de 'La Mano Arriba', su primer videoclip, decidió iniciar su carrera en solitario con el nombre de 'Jey M'.







El que si la rompió y demostró tener mucho ritmo en el canto fue Carlos Tevez. El ídolo de Boca Juniors tal vez no sea el más afinado, pero no podemos negar que Carlitos le pone ganas a la cumbia. Si no nos creen, véanlo en tarima con el grupo Piola Vago.