Ronaldinho: Taxista lo troléo con épico 'amague' a bordo de su auto [VIDEO]

¡Lo que pocos pudieron hacer! Un taxista se pasó de vivo y troléo al astro del fútbol, el brasileño Ronadinho, tras salir del aeropuerto de Barcelona, donde llegó para acudir a la ceremonia paras ser presentado como embajador del club azulgrana.



Como se pueden ver en las imágenes que se han vuelto virales en YouTube, Ronaldinho recibe el mejor amague de todos, aunque esta vez no pasó en una cancha de fútbol, ni se lo hizo un futbolista. Este taxista le jugó una pequeña broma al ex futbolista.



Todo pasó cuando Ronaldinho dejaba sus cosas en la parte trasera del taxi. Acto seguido, saluda a una persona en la calle que parece ser un conocido del brasileño.



El taxista, en buena onda, avanza un poco mientras Ronaldinho estira la mano para abrir una de las puertas de su taxi, sorprendiendo al ex Barcelona. "¿Quién paga, él o yo"?, dice entre risas el popular 'Roni'.