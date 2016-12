Ronda Rousey: 10 cosas que no sabías de la reina de la UFC

Ronda Rousey es uno de los rostros más rentables de la UFC. La peleadora estadounidense regresó al octágono luego de una inesperada caída ante Holly Holm. Esta vez solo duró 48 segundos a manos de Amanda Nunes.



¿Qué sabes de ella? ¿Siempre se dedicó a la lucha? ¿Cuánto gana en la UFC? Tranquilo, aquí te contamos 10 cosas que no sabías de la primera mujer que ganó una medalla olímpica en judo para Estados Unidos



Problemas para hablar



Ronda Rousey contó a la revista Rolling Stones que pudo morir asfixiada al nacer. "Tenía el cordón umbilical alrededor del cuello y me causó hipoxia. Casi muero asfixiada". Aunque salió de peligro, la luchadora desarrolló problemas para hablar. Recién a los 4 años pudo pronunciar sus primeras palabras. Y a los 6, frases completas.



Se quedó sin padre a los 8 años



Ronda Rousey, padre de Ronda, se quitó la vida luego de enterarse de que un desorden en su sangre le impedía sanar apropiadamente, esto tras un accidente que tuvo mientras iba en un trineo junto a sus hijas.



Amante de los videojuegos



La luchadora es fanática de todos los videojuegos que tengan que ver con Pokémon. También de "World of Warcraft, Mario Kart y el juego de baile "Just Dance"; todo esto mientras no entrena para una pelea en la UFC.

La mejor llave de agarre



Ronda Rousey ha vencido a nueve de sus 11 rivales con la llave de agarre. ¿En qué consiste? Su fin es agredir la articulación del codo o el hombro. Sin duda, esta llave es firma de la estadounidense.



Gana tanto como McGregor



Ronda Rousey es tan famosa como el luchador McGregor, la otra estrella de la UFC. Ambos son lo que mejor ganan en la compañía. Se habla de 3 millones de dólares. Es decir, ganó 62 500 dólares por cada segundo (48) que duró de combate ante Amanda Nunes.



La división femenina gracias a Ronda



La presencia de Ronda Rousey en la UFC le abrió las puertas a la división femenina. Hace algunos año, el presidente de la UFC Dane White afirmó que, de no ser por la estadounidense, jamás habría tenido mujeres luchadoras en la empresa.



Ganadora de combates en 3 minutos



El promedio de duración de los enfrentamientos de Ronda Rousey en la UFC es de tres minutos con 25 segundos. Llegando a ser el promedio más corto en la historia de la compañía. Y antes de caer contra Holly Holm, había logrado 12 victorias consecutivas.



Quiso suicidarse



Ronda Rousey contó en el programa de Ellen DeGeneres que pensó en el suicidio luego de su inesperada primera derrota. "Pensé en suicidarme", dijo con lágrimas en el rostro. "Nadie dará una mierda por mí", pensó en su momento.



Más de 20 golpes en 48 segundos



La luchadora tuvo un mal planteamiento ante la brasileña Amanda Nunes. Ronda Rousey recibió hasta 24 golpes en tan solo 48 segundos que duró la pelea. Sin duda, una mala defensa de la ex campeona.



Su paso por el cine



Ronda Rousey también participó en la pantalla grande. Estuvo en "Los Mercenarios 3", "Rápidos y Fuiorsos" y en "Entourange". ¿Se dedicará al cine si se retira de la UFC?