Ronda Rousey perdió, pero ganó 30 veces más que Amanda Nunes

Sin duda, Ronda Rousey es la estrella femenina de la UFC. La ex judoca estadounidense, que regresó al ring luego de 13 meses tras su derrota con Holly Hom, se llevó un billetón pese a caer en 48 segundos ante Amanda Nunes.



La brasileña, que retuvo el título de la UFC, ganó 100 mil dólares por vencer a Ronda Rousey. Esto no sería un problema si la estadounidense hubiera recibido menos. Sin embargo, la historia es otra.



La UFC le pagó 3 millones de dólares a Ronda Rousey. Es decir, 30 veces más que la carioca Amanda Nunes. Ganó 62 500 dólares por cada segundo (48) que duró el combate. ¿Por qué recibió más si perdió la pelea?



Como se sabe, Ronda Rousey es el rostro de la UFC a nivel mundial. Y como alguna vez lo afirmó el presidente de la compañía, la sección femenina de la UFC existe gracias a la ex campeona.