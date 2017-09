Rubén ‘Panadero’ Díaz sin miedo de los Perú vs Argentina: ‘Nosotros jugamos contra Maradona y no pasó nada’

POR: José ‘Huachano’ Lara



El partido entre Argentina y Perú está cada vez más cerca. Probablemente, el duelo más importante de la ‘blanquirroja’ de los últimos 35 años. Pero no será la primera vez que nos juguemos la vida ante los argentinos en tierras ‘gauchas’ y por eso siempre es importante escuchar a los ‘veteranos de guerra’. Jugadores con mil y una historias en las canchas, como el defensor mundialista Rubén ‘Panadero’ Díaz.



Usted estuvo en aquel 2-2 en Buenos Aires de 1985…

Ese partido lo jugué con todo, metiendo como debe ser. La más baja la ponía a la altura del cuello. Yo tenía mi nombre ganado, pero ese encuentro era uno más, jugando a todo dar.



¿Y también le tocó jugar en ‘La Bombonera’?

Jugué ahí con Cristal y también con la selección en un amistoso que perdimos 2-1 en 1978. Como yo era lateral me caía de todo de las tribunas, que estaban a un metro de la cancha. Me tiraron tantas pilas que tenía para poner una ferretería, ja, ja, ja. Pero uno no tiene que darle importancia a eso.



¿Cómo parar a Lionel Messi?

Mira, hijo, nosotros hemos jugado contra Diego Maradona, en su mejor momento en el Napoli, y no pasó nada. Lo que sucede es que los zagueros europeos son de palo, pero nosotros no. Así que jueguen nomás con confianza.



Ruben 'Panadero' Diaz analiza a la selección peruana

¿Los argentinos ‘arreglarán’ al árbitro como dijo el ‘Patrón’ Velásquez?

Los tiempos han cambiado, pero hay que estar atentos a todo. Me da tranquilidad que Juan Carlos Oblitas esté ahí, ya que él podrá transmitir toda su experiencia al equipo y tomar las precauciones del caso.



¿Cambiar de estadio es un signo de temor de parte de ellos?

Pienso que los argentinos nos están inflando, es una táctica de ellos para hacernos pisar el palito. Y parte de eso es llevarnos a ‘La Bombonera’, para hacernos sentir importantes. Nosotros tenemos que seguir concentrados en lo nuestro, con la humildad de siempre. No olvidar que tenemos cuatro bajas para este partido.



¿Tenemos chances?

Voy a confesarte algo. En el gol de Paolo Hurtado, con el 2 a 0 ante Ecuador, se me cayeron las lágrimas de emoción. Lloré porque ni en mi época pudimos ganar allá. Estoy muy ilusionado con esta selección de Ricardo Gareca. Ver a mi Perú en esta posición después de tantos años es una alegría enorme.

