Sao Paulo vs Defensa y Justicia: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Con Christian Cueva por Copa Sudamericana

Sao Paulo vs Defensa y Justicia: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro tricolor recibe este jueves al conjunto argentino por el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Morumbí y será trasmitido por Fox Sports desde las 7:45 p.m. (hora peruana). Christian Cueva será titular.



Sao Paulo de Brasil tiene que ganar sí o sí este partido por la Copa Sudamericana, ya que un empate por cualquier resultado los eliminaría de competencia (0-0 en la ida). Ojo que el equipo de Christian Cueva no juega un partido oficial hace como un mes.



Al frente tendrán un equipo duro. Defensa y Justicia es de los menos batidos en el torneo argentino, aunque tiene la delantera menos goleadora; apenas marcó 18 goles en la misma cantidad de partidos.



Rogério Ceni, técnico de Sao Paulo, dijo: "En estos días estamos intentando hacer algunas pruebas y dar equilibrio a algunos jugadores que estaban bajos físicamente. Y tácticamente desarrollar dos situaciones de juego para mejorar nuestro nivel de creación y aumentar las ocasiones de gol contra los equipos que se cierran en el Morumbi".



Posibles alineaciones del Sao Paulo vs Defensa y Justicia



Sao Paulo: Renan Ribeiro; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão (o Lugano), Júnior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes, Cícero; Cueva, Gilberto (Luiz Araújo o Thomaz) y Lucas Pratto.Técnico: Rogério Ceni



Defensa y Justicia: Gabriel Arias; Hugo Silva, Tomás Cardona, Alexander Barboza; Rafael Delgado, Leonel Miranda, Jonás Gutiérrez; Nicolás Stefanelli, Ignacio Rivero; Agustín Bouzat y Gonzalo Castellani. Técnico: Sebastián Beccacece