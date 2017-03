Sao Paulo vs. Ituano: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Con Christian Cueva por el Torneo Paulista

Sao Paulo vs. Ituano: EN VIVO EN DIRECTO. El tricolor recibe este sábado (2:00 p.m.) a Ituano por la fecha 9 del Torneo Paulista en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbí. El peruano Christian Cueva fue convocado para el encuentro de esta tarde.



Sao Paulo no viene de la mejor forma. Por la Copa de Brasil empató 1-1 ante ABC, mientras que en el Paulistao cayó goleado ante Palmeiras con Christian Cueva como el gran ausente por lesión.



Sin embargo, una de las figuras del Sao Paulo reaparecería para el duelo ante Ituano por el Torneo Paulista. Nos referimos a Lucas Pratto, quien superó una lesión a la nariz y hará dupla en el ataque con Christian Cueva.



Ojo que el peruano es uno de los goleadores del fútbol brasileño. El popular 'Aladino' lleva 6 goles en lo que va del año. ¿Volverá a marcar cuando enfrente al Ituano? No te pierdas el partido por el Torneo Paulista.