Selección argentina: Martín Liberman advierte sobre Ricardo Gareca [VIDEO] 

La prensa no tiene piedad con la selección argentina y cuando faltan pocas semanas para el decisivo duelo ante la selección peruana por leas Eliminatorias Rusia 2018, periodistas como Martín Liberman, aprovechó su tribuna en Fox Sport para hacer una observación que sí se hizo en Perú.



Martín Liberman lamentó que los que manejan la selección argentina no hayan visto al entrenador de la selección peruana como una opción en Ezeiza “Lo teníamos a (Ricardo) Gareca en la vuelta de la esquina, pero como es un flaco desgarbado, tiene el pelo largo, no usa Dolce & Gabbana, no lo consideramos. Pero así somos los argentinos.



Para Martín Liberman vencer a la selección peruana será una tarea más que difícil. "¿Ustedes creen que será fácil ganarle al ‘Tigre’ Gareca, lo creen sonso? Lo puso a Perú en la clasificación directa después de años y décadas en una copa del mundo. ¿Creen que va a ser fácil ganarle a Perú en el Monumental? Será una tarea titánica, que ojalá podamos ganar”, dijo el comentarista de Fox Sports.



Además el periodista cuestionó a Jorge Sampaoli hoy mandamás de la selección argentina. “¿Por qué tengo que pensar que le vamos a ganar a Perú, si perdimos con Ecuador y con Paraguay en casa, si no le pudimos ganar a Venezuela? ¿Por qué tengo que pensar que le vamos a ganar a la selección peruana?".



El comentarista además critico de Lionel Messi hioz un reconocimiento que sorprendió a más de uno "Mi única esperanza es que aflore el fuero íntimo de tipos que juegan bien al fútbol. Piensa, Sampaoli, con qué esquema, con qué jugadores. Piensa cómo vas a hacer, porque los argentinos somos malos, somos malos”, agregó una de las voces más respetadas en Fox Sports.



Y si de adelantarse a los hechos se trata, Martín Liberman no perdona y pinta el panorama. “Sacar un buen resultado en el Monumental es no perder. Perú cierra la clasificación en su casa. Perú va a venir a aguantar el partido. Está claro que Perú es más que Venezuela”, dijo en un tono mas calmado.





La selección argentina marcha en el quinto puesto de las Eliminatorias Rusia 2018 y Jorge Sampaoli ya piensa en como encarar el partido ante la selección peruana en octubre y asegurar su clasificación directa.



Pero Ricardo Gareca será una de las variables más importantes en la selección peruana. Buena parte de la prensa argentina considera que el 'Tigre' tiene mucho mejor visión de fútbol que Jorge Sampaoli, uno de los duelos más importantes de la feha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018.