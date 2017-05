Selección argentina: Esta millonaria cifra se pagó a Sevilla por Jorge Sampaoli [VIDEO] 

El camino libre para la selección argentina. La relación entre Jorge Sampaoli y Sevilla FC llegó a su fin luego que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, llegara a un acuerdo con el titular del cuadro español, José Castro Carmona, sobre la rescisión del próximo entrenador del equipo albiceleste.



Los directivos de la selección argentina viajaron hasta España donde no tardaron casi nada en ponerse de acuerdo con el Sevilla y aprobar un documento que no se hará público al menos en estos días y tiene que ver con las cifras que se habría pagado por la salida de Jorge Sampaoli y que recién se firmará el 1 de junio.



Por temas legales Jorge Sampaoli no podrá hacer declaraciones hasta esa fecha, pues de comprobarse que el DT está ligado a la AFA antes del 1 de junio, Argentina tendría que pagar 8 millones 100 mil euros, y no el millón 500 mil que ha desembolsado por el 'Hombrecito'.



"El Sevilla FC y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) han alcanzado un principio de acuerdo para la desvinculación del entrenador Jorge Sampaoli como entrenador de la entidad de Nervión para que pueda ejercer como seleccionador de Argentina", destacó Sevilla en sus redes sociales.