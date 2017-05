Selección argentina: Primera lista de Sampaoli con Icardi y sin Agüero

Todavía Jorge Sampaoli no asume al frente del seleccionado de Argentina, pero el técnico ya marcaría el rumbo con una lista de 20 futbolistas para una serie de amistosos: adentro Mauro Icardi, afuera Sergio Agüero.



La nómina fue difundida el viernes a través de las redes sociales y su autoría fue atribuida al departamento de Selecciones Nacionales y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ningún momento el texto menciona a Sampaoli, quien todavía está negociando su salida del Sevilla de España, aunque este viernes admitió que tenía la decisión tomada de dirigir al seleccionado de su país.



Liderada por el capitán Lionel Messi, la lista de 20 futbolistas que militan en clubes del exterior es una mezcla de habituales titulares, otros que regresan tras una larga ausencia y algunos apellidos que figuran por primera vez convocados.



La novedad más saliente es la inclusión de Icardi, capitán y goleador del Inter de Italia, protagonista de un culebrón romántico con la ex esposa de un colega que habría causado malestar entre varios referentes de la selección, y que por ello se especulaba no tenía lugar pese a su méritos deportivos.



A diferencia de sus antecesores, Sampaoli no ha tenido en cuenta los conflictos amorosos y lo ha citado para jugar el 9 de junio un amistoso ante Brasil en Melbourne, Australia, y el 13 de junio otro contra Singapur en la ciudad del mismo nombre.

Icardi tuvo un breve paso por la selección en 2013 durante el ciclo de Alejandro Sabella.



En ataque, el entrenador también sorprendió con la inclusión de Joaquín Correa, su dirigido en Sevilla, y Alejandro Gómez, de alto rendimiento en Atalanta de Italia.



Entre los viejos conocidos aparece la letal dupla de ataque de la Juventus de Italia, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala; el arquero Sergio Romero, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi, Ever Banega, Lucas Biglia y Ángel Di María.



En cambio brillan por su ausencia Ezequiel Lavezzi y Sergio Agüero, dos de los jugadores más rechazados por la afición, de acuerdo a una encuesta difundida días atrás.



Sampaoli, ex timonel de Chile, puso en marcha la renovación con Manuel Lanzini, Leandro Paredes, Guido Rodríguez y Emanuel Mammana.



“Cada ser humano tiene un sueño y el mío es dirigir la selección de mi país. Aunque altere mi camino como entrenador y no pueda dirigir ligas como disfruté este año, siento que tengo que ir”, declaró Sampaoli el viernes en una rueda de prensa previa a su último partido al frente del Sevilla ante Osasuna.



“Lo tengo que afrontar como un compromiso que, como argentino, no me permitiría rechazarlo", insistió el entrenador, que tenía contrato por otra temporada con el club español. Por esta razón, la AFA está negociando un resarcimiento económico con Sevilla antes de anunciar la contratación del sucesor de Edgardo Bauza.



En los próximos días, Sampaoli citará a jugadores de clubes locales.



Nómina:



Arqueros: Sergio Romero (Manchester United, Inglaterra), Nahuel Guzmán (Tigres, México), Gerónimo Rulli (Real Sociedad, España).



Defensores: Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Javier Mascherano (Barcelona, España), Emanuel Mammana (Lyon, Francia), Gabriel Mercado (Sevilla, España), Eduardo Salvio (Benfica, Portugal), Lucas Biglia (Lazio, Italia), Guido Rodríguez (Tijuana, México), Leandro Paredes (Roma, Italia), Éver Banega (Inter, Italia), Manuel Lanzini (West Ham, Inglaterra).



Delanteros: Ángel Di María (PSG, Francia), Alejandro Gómez (Atalanta, Italia), Joaquín Correa (Sevilla, España), Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín (Juventus, Italia), Mauro Icardi (Inter, Italia) y Lionel Messi (Barcelona, España).