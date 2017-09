Selección argentina: Relator explotó y le dijo a su equipo lo que nadie se atrevió [VIDEO]

La selección argentina pasa por una verdadera crisis en las Eliminatorias Rusia 2018 y en medio de la indignación un relator de Radio Cooperativa, Daniel Mollo, no tuvo piedad cuando tuvo que comentar el resultado final del partido que su equipo empató 1-1 con Venezuela.



El narrador criticó a todos los jugadores de la selección argentina. "Vengan al país y si quieren no digan nada, no hablen con la prensa, pero por lo menos hoy digan perdón, perdón a todo el país por no ganarle a Venezuela", sentenció el comunicador que cuestionó el sexto lugar en las Eliminatorias Rusia 2018.



Daniel Mollo sobre el final mencionó Diego Maradona y pidió que jamás lo comparen con Lionel Messi y respeten a quienes honraron la camiseta de la selección argentina como lo hizo el 'Pelusa' junto a Oscar Ruggeri, Daniel Passarella, Ubaldo Fillol, Nery Pumipido, César Menotti y Carlos Bilardo.



“¿Qué me vienen a comparar con Diego Maradona? Su vida es su vida. Pero en la cancha me llenó de orgullo. No me rompan las pelotas. Ese hombre jugó con el tobillo y la pierna hecha mi...y ganábamos”, comentó Mollo finalizado el duelo de la selección argentina.



También cuestionó el compromiso de los jugadores de la selección argentina cada vez que llegan a Buenos Aires y no piensan en las Eliminatorias Rusia 2018. "Estos jugadores que viene en avión de 52 estrellas y que cuando llegan al vestuario están con el celular viendo que 'minita' les dio like. like las pelotaaaaas!!!!", finalizó.