Selección peruana: Alexi Gómez tendría un chance ante Jamaica [VIDEO]

La selección peruana presentaría algunos cambios de cara al duelo de este martes con Jamaica. Ricardo Gareca, al parecer daría 'luz verde' a Alexi Gómez, lateral izquierdo de Universitario de Deportes, para que inicie las acciones en Arequipa.



El entrenador de la selección peruana al parecer quedó muy conforme con el trabajo de Alexi Gónez hoy ante el equipo de la Sub 18, donde no solo demostró mucho orden táctico, también anotó uno de los seis goles y dio asistencia para otros dos.



Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, además tuvo una charla de casi dos minutos con Alexi Gómez para reforzar algunos conceptos y plantearle algunos recorridos que le gustaría verlos este martes, si es que se mete en el once inicial.





Selección recibió visita de Aniquem Jugadores mostraron su apoyo para institución que ayuda a niños con quemaduras

De otro lado, la selección peruana recibió a representantes del instituto infantil Aniquem, entre ellos niños que sufren quemaduras para darle su apoyo a una carrera organizada para ayudar con fondos a esta institución. Ricardo Gareca y todos los jugadores posaron para una foto más que emotiva.