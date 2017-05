Selección peruana cumplió segundo día de entrenamientos con Tapia y Peña a la cabeza [FOTOS]

No paran los trabajos. La selección peruana que dirige Ricardo Gareca cumplió su segundo día de entrenamientos en la Videna de San Luis, a la espera del resto de jugadores que militan en el exterior.



Con Renato Tapia y Sergio Peña, la selección mayor enfrentó a la sub 18 en la práctica de hoy. Perú se prepara para sus duelos amistosos ante Paraguay (8 de junio en Arequipa) y Jamaica (12 de junio en Trujillo).



Uno de los jugadores que no fue convocado, pero que se encuentra en la Videna recuperándose, es Raúl Ruidíaz. El de Monarcas Morelia espera llegar en óptimas condiciones al próximo partido de las Eliminatorias Rusia 2018 (Bolivia - 31 de agosto).



"La lesión de Ruidíaz se trata de un golpe en la rodilla que afecta al tibial, es como una rotura parcial del ligamento”, aseguró Jorge Alva, médico de la selección peruana.