Selección peruana: Esto dijo Ricardo Gareca tras no convocar a Jefferson Farfán [VIDEO] 

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, desestimó el llamado de Jefferson Farfán, para los amistosos de Perú ante Paraguay y Jamaica, pese a la insistencia mediática que hizo Paolo Guerrero para que su amigo vuelva a la 'Blanquirroja'.



Ricardo Gareca, argumentó las razones para no llamar a la 'Foquita'. "Lo más importante es tener respeto por lo que representa él en esta selección. Jefferson Farfán es un ídolo nacional, de mucha gente, lo que esperamos es que logre continuidad que necesita él y nosotros necesitamos. Evaluaremos su rendimiento hasta agosto", dijo el 'Tigre' sin desestimar un posible llamado para el duelo ante Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018



"No lo descarto. Vamos a seguirlo. Todavía falta mucho para agosto", agregó Ricardo Gareca, sobre las posibilidades de Jefferson Farfán en las eliminatorias mundialistas



El entrenador de la selección peruana había adelantado su decisión un día atrás cuando se negó a hablar con la presa sobre las posibilidades de Jefferson Farfán quien pese a campeonar son su equipo Lokomotiv de Rusia aún no se ha ganado el puesto en su equipo como titular.