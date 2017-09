Selección peruana: hinchas y usuarios se unieron en alegría por el triunfo ante Bolivia [VIDEO]

Como no podía ser de otra forma, los hinchas que estaban en diversas partes de Lima viendo el encuentro Perú vs. Bolivia, jugado por las Eliminatorias Rusia 2018, festejaron el pitazo final. Y es que ello garantizó la victoria nacional ante el elenco andino por 2-1.



Algunos reportes televisivos dejaron ver cómo los aficionados estaban muy alegres por el resultado. Un reporte hecho por América TV dio cuenta que algunos incondicionales de la selección peruana habían bebido un poco más de lo recomendado.



La emoción de los hinchas se demostró en las palabras que tuvieron hacia los integrantes del elenco del argentino Ricardo Gareca. En las redes sociales fue el mismo panorama ya que muchos usuarios se pronunciaron tras el culminación del Perú vs. Bolivia.

Perú 2-1 Bolivia: Goles y resumen

Con fotos y memes, los tuiteros dieron cuenta del 'sufrimiento' que pasaron hasta que el réferi del duelo diera por terminadas las acciones de los seleccionados.



No pocos recordaron que la prueba de fuego estará, no obstante, en el encuentro que tenga la selección peruana ante su similar ecuatoriano en Quito, el próximo martes en horas de la tarde.