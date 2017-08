Selección peruana: Esto dijo Jefferson Farfán antes de aterrizar en Lima [VIDEO]  

La selección peruana contará con un Jefferson Farfán más motivado que nunca. A muy poco del final de las Eliminatorias Rusia 2018, el delantero del Lokomotiv está seguro que puede aportar mucho a la 'Blanquirroja' y acercarla a zona de clasificación y para ello hace algunas aclaraciones antes de pisar Lima.



El delantero de la selección peruana, fue decisivo el sábado en la victoria de su equipo el Lokomotiv anotando uno de los goles de la victoria frente al Ural, y antes de abordar el avión, Jefferson Farfán, envió un mensaje a todos los hinchas peruanos que no confiaban en su convocatoria.



“Tengo el ritmo de juego que me permite volver a la selección y estoy muy motivado”, expresó Jefferson Farfán quien además deslindó cualquier falta la disciplina durante su permanencia en la selección peruana y que su alejamiento solo respondía temas médicos.



“Tuve una lesión que me complicó estar en la Selección Peruana. Nunca he tenido problemas con los entrenadores. Poco a poco fui mejorando mi nivel y eso me ha conducido a volver a la bicolor”, agregó Jefferson Farfán antes de abordar el vuelo rumbo a Lima para la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018.



La selección peruana enfrentará a Bolivia (Lima) este jueves a las 9 en el estadio Monumental y a Ecuador (Quito) el martes 5 de setiembre correspondientes a las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Rusia 2018.