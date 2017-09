Selección peruana: Así juega su posible rival en el repechaje a Rusia 2018 [VIDEO]

La selección peruana ha hecho sacar la calculadora de la mesita de noche. Perú está a solo dos puntos del ansiado 5 puesto de las Eliminatorias Rusia 2018, ese que dice que tenemos que pelear un cupo con un desconocido rival de Oceanía. ¡Pero cuidado, que no son mantequilla!



La selección peruana tiene nueve puntos en disputa y de conseguir números perfectos lograría ese medio bolero a Rusia y se pondría al frente de Nueva Zelanda, equipo que ayer jugó su primer partidos de la final de las Eliminatorias Rusia 2018 en Oceanía y lo hizo aplastando 6-1 a Islas Salomón.



Cuando aún falta un partido de vuelta todo hace indicar, que los 'All White' (todo blanco) tienen casi los dos pies en el repechaje y que ne este momento no es de la selección peruana, sino de la selección argentina que también pone las barbas en remojo al observar hoy el accionar de Nueva Zelanda en estas Eliminatorias Rusia 2018.



Nueva Zelanda mete miedo a Sudamérica en final de Eliminatorias de Oceanía

Sea la selección peruana u otra selección de Sudamérica correrá en desventaja en su meta para cerrar con éxito las Eliminatorias Rusia 2018, pues la revancha entre Nueva Zelanda e Islas de Salomón será este martes próximo en Honiara, y los 'All White' podrían calsificar con una derrota por cuatro goles y a partir de allí preparar el duelo ante su próximo rival sudamericano.