Selección peruana con Paolo Guerrero ya entrena pensando en Ecuador [VIDEO]

No hay tiempo para perder. Eso lo saben todos los jugadores de la selección peruana que desde ayer se levantaron más temprano que nunca para dirigirse hasta la Videna. El primero de ellos Paolo Guerrero quien reaparece con la 'Blanquirroja' para enfrentar a la selección de Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018.



Sobre las 10 de la mañana la selección peruana llegó hasta la Videna y los jugadores que no fueron titulares en el Monumental saltaron al verde para un partido de práctica ante la selección Sub 18. El 'Equipo A' fue capitaneado por Paolo Guerrero, lo que llamó más la atención fue la presencia de José Carvallo bajo los tres palos. En la defensa también reapareció Aldo Corso, y en la volante Renato Tapia todos ausentes en la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018.



El once de la selección peruana que formó Ricado Gareca en este primer trabajo fue con: Carvallo, Corso, Santamaría, Abram, Loyola, Cartagena, Tapia, Peña, Polo, Manzaneda y Guerrero. En el once de las Sub 18: Leao Butrón, Rodrigo Cuba e Iván Bulos reforzaron al equipo juvenil.



Selección peruana llegó a la Videna para empezar su preparación para duelo contra Ecuador

El entusiasmo del Paolo Guerrero por la selección peruana se notó rápidamente pues anotó el primer gol de la practica. El 2-0 lo anotaría Sergio Peña. Cabe indicar que Yoshimar Yoitún y paolo Hurtado no llegaron a la Videna al igual que los once titulares de ayer ante Bolivia.



Para la segunda parte de la práctica, Leao Butrón fue cambiado al equipo titular y Rodrigo Cuba como lateral derecho ante la suencia de Luis Advíncula. Además Iván Bulos alternó junto a Paolo Guerrero en el ataque.