Selección peruana: Los partidos que le restan para buscar la clasificación a Rusia 2018

La selección peruana se aferra al sueño de llegar al Mundial de Rusia 2018 tras ganar de local 2-1 a Uruguay por la jornada 13 de las Eliminatorias. El equipo de Ricardo Gareca quedó a dos puntos del quinto lugar.



Perú aún tiene 4 partidos para definir si va o no al próximo Mundial de Rusia. Está a dos puntos del quinto lugar (Argentina) y a 4 del cuarto (Chile) en la tabla de las Elimatorias. A continuación revisa todos los partidos que le queda por jugar.



Agosto 2017: Perú vs. Bolivia

Septiembre 2017: Ecuador vs. Perú

Octubre 2017: Argentina vs. Perú

Octubre 2017: Perú vs. Colombia



Como pudimos ver, la selección peruana tendrá dos encuentros de local y otros dos de visita. El primera será Bolivia de local donde tendría que ganar la bicolor, para luego hacerle partido a Ecuador de visita.



El más difícil en el papel será ante Argentina en Buenos Aires, pero los partidos hay que jugarlos. Al final cerrará con Colombia en el Estadio Nacional. Todo puede pasar y los hinchas los saben.