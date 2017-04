Selección Peruana: Pedro Aquino no sabe de oferta del club Twente de Holanda [VIDEO]

Pedro Aquino tiene 21 años y tiene los pies sobre la Tierra. Aquino manifiesta que no sabe nada de alguna oferta del Twente de Holanda.



No es raro pensar que Pedro Aquino esté en la mira de varios clubs de extranjero."De Holanda no sé nada" manifestó el jugador del Sporting Cristal a Radio Ovación. Pedro Aquino prefiere estar concentrado en su realidad y dejar los rumores de lado.



Pedro Aquino también contó que se siente "Muy orgulloso de estar en un grupo como en la selección. Muy contento con la convocatoria que Gareca me está dando. A mi corta edad estoy logrando cosas para mi vida y mi futuro. Tengo que seguir con la misma humildad y la misma entrega".



"Estamos trabajando al máximo, todos los días como tiene que ser. Hay chances todavía para pasar de fase, viene el equipo boliviano", manifestó Pedro Aquino cuando le preguntaron sobre la situación Sporting Cristal en la Copa Libertadores.